«Очень интересный проект»: Прохор Шаляпин после Интервидения вступился за талантливую молодёжь

Артист Прохор Шаляпин прокомментировал музыкальный конкурс Интервидение, отметив, что возвращение интереса к народной и этнической музыке — это положительное явление и международный проект, который стоит поддерживать. Своим мнением он поделился в разговоре с «Постньюс».

«Я считаю, что это замечательное направление, которое нужно продвигать, и положительно отношусь ко всему музыкальному и новому, что происходит в нашей стране. Нужно, чтобы как можно больше молодёжи из разных стран участвовало в конкурсе. Это очень интересный международный проект», — сказал Шаляпин.