22 сентября, 11:32

«Очень интересный проект»: Прохор Шаляпин после Интервидения вступился за талантливую молодёжь

Прохор Шаляпин похвалил возвращение интереса к народной музыке на Интервидении

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shalyapin_official

Артист Прохор Шаляпин прокомментировал музыкальный конкурс Интервидение, отметив, что возвращение интереса к народной и этнической музыке — это положительное явление и международный проект, который стоит поддерживать. Своим мнением он поделился в разговоре с «Постньюс».

«Я считаю, что это замечательное направление, которое нужно продвигать, и положительно отношусь ко всему музыкальному и новому, что происходит в нашей стране. Нужно, чтобы как можно больше молодёжи из разных стран участвовало в конкурсе. Это очень интересный международный проект», — сказал Шаляпин.

Он подчеркнул, что несмотря на высшее музыкальное образование, больше ощущает себя артистом, чем вокалистом. По его словам, он сам не стал бы участвовать в подобных конкурсах, чтобы оставить место для талантливых певцов, которые радуют и развлекают слушателей своим вокалом.

В США нашли существенное различие между Интервидением и Евровидением
Напомним, что мероприятие прошло 20 сентября. Россию на конкурсе представлял певец Ярослав Дронов с песней «Прямо по сердцу». Однако позже артист попросил жюри не оценивать его выступление. Победителем Интервидения стал певец из Вьетнама Дык Фук. Он выразил желание направить часть своего выигрыша на благотворительность в России.

Милена Скрипальщикова
