24 сентября, 12:33

«Кладбище» манекенов обнаружили в лесу Нижегородской области

Свалку мужских торсов из пластика нашли на берегу реки Везлома

На берегу реки Везлома в Борском округе неизвестные устроили свалку из пластиковых манекенов. О необычной находке сообщил Ni Mash.

Свалку мужских торсов из пластика нашли на берегу реки Везлома. Видео © Telegram / Ni Mash

Выброшенные манекены, представляющие собой обнажённые мужские торсы, были сложены в большую кучу. Происхождение и цель, с которой их привезли к реке, пока не установлены. Официальные комментарии по этому поводу отсутствуют. При этом отмечается, что для вывоза такой партии манекенов потребовался целый пикап с прицепом. Теперь их будут использовать как мишени при обучении в зоне СВО.

Ранее Life.ru сообщал, что в окрестностях Берёзовского (Свердловская область) была обнаружена крупная свалка с сотнями бутылок Coca-Cola азербайджанского производства. По словам члена Общественной палаты Дмитрия Чукреева, данная продукция, вероятно, является санкционной. Предполагается, что от неё просто избавились, поскольку товар запрещено продавать.

Обложка © Telegram / Ni Mash

