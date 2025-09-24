Инспекторы ГИБДД поймали детей 8 и 6 лет за рулём квадроцикла в Удмуртии

В удмуртском Воткинске сотрудники ГИБДД пресекли опасную поездку двух малолетних детей, один из которых был за рулём квадроцикла. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Видео © Telgram / Ирина Волк

Во время патрулирования инспекторы заметили транспортное средство, которым управлял восьмилетний ребёнок, а сзади него сидел шестилетний пассажир. Полицейские немедленно остановили их.

Как установили правоохранители, владелицей квадроцикла является 33-летняя сестра одного из мальчиков. В отношении женщины был составлен административный протокол за передачу управления лицу без прав.

Ранее Life.ru рассказывал, что горе-блогеры посадили за руль девятилетнего ребёнка. Увлечение семьи созданием контента для вирусного тренда обернулось штрафами. После публикации видео с несовершеннолетним за рулём ВАЗ-2107 правоохранители приняли меры: родителей наказали за плохое воспитание, а старшего брата-автовладельца — за допуск к управлению машиной человека без прав.