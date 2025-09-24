Экономист раскрыл последствия повышения НДС до 22% и предложил Минфину новую стратегию

Повышение НДС в России до 22% является довольно простым механизмом для обеспечения роста бюджетных поступлений без увеличения госдолга, заявил экономист Василий Колташов. По его словам, инициатива Минфина продиктована установкой избегать дополнительных заимствований.

Собеседник «Ридуса» отметил, что новая мера может привести к росту цен, но не очень значительному, около 2%. В то же время в качестве страховки для потребителей он предложил расширить действие льготной десятипроцентной ставки НДС.

«Было бы неплохо, если бы льготная ставка расширилась. Например, на многие товары, которые могут быть признаны «здоровыми». Натуральные продукты, одежда из натуральных тканей, какие-то ещё вещи», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Минфин РФ выступил с инициативой увеличить размер НДС с существующих 20% до 22%, при этом оставив неизменной льготную ставку в 10% для социально значимых товаров. Соответсвующий проект о предлагаемых изменениях в Налоговый Кодекс уже внесён на рассмотрение в Правительство РФ.