24 сентября, 12:39

Лукашенко прилетит в Россию на атомный форум и встретится с Путиным

Лукашенко совершит рабочий визит в Россию 25-26 сентября

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко с 25 по 26 сентября посетит Россию с рабочим визитом и встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Он примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдёт под девизом «От нового технологического уклада — к новому мировоззрению», — уточнили в пресс-службе.

Двусторонняя встреча Лукашенко и Путина также запланирована. Лидеры обсудят наиболее актуальные вопросы развития отношений между странами, ситуацию в регионе и на мировой арене.

Сегодня Владимир Путин принял в Кремле главу Запорожской области Евгения Балицкого. Они обсудили ситуацию с развитием инфраструктуры в регионе — в частности речь шла о строительстве дорог.

