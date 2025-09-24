Путин повысит оклады российских госслужащих и дипломатов на 7,6% с 1 октября

В России у госслужащих и дипломатов на 7,6% будут увеличены оклады, начиная с 1 октября текущего года. Соответствующий указ уже подписал президент страны Владимир Путин, текст размещён на официальном портале правовой информации.

«Повысить <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными им классными чинами», — сказано в документе.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой об ограничении зарплат руководителей государственных медицинских и образовательных учреждений. Миронов подчеркнул необходимость юридической и экономической привязки этого дохода к зарплате персонала, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость в оплате труда в бюджетном секторе.