24 сентября, 12:50

Путин повысит оклады российских госслужащих и дипломатов на 7,6% с 1 октября

Обложка © Life.ru

В России у госслужащих и дипломатов на 7,6% будут увеличены оклады, начиная с 1 октября текущего года. Соответствующий указ уже подписал президент страны Владимир Путин, текст размещён на официальном портале правовой информации.

«Повысить <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными им классными чинами», — сказано в документе.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой об ограничении зарплат руководителей государственных медицинских и образовательных учреждений. Миронов подчеркнул необходимость юридической и экономической привязки этого дохода к зарплате персонала, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость в оплате труда в бюджетном секторе.

BannerImage
Татьяна Миссуми
