Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 13:13

Тутберидзе: Петросян хотела отказаться от олимпийского отбора из-за травмы

Обложка © ТАСС / Mahesh Kumar A.

Обложка © ТАСС / Mahesh Kumar A.

Чемпионка России Аделия Петросян перед олимпийским отбором хотела сняться с соревнований из-за проблем со здоровьем. Об этом в интервью на YouTube рассказала её тренер Этери Тутберидзе. Тутберидзе пояснила, что за две недели до отъезда в Пекин фигуристка серьёзно повредила ногу из-за ботинка и на несколько недель выбыла из тренировок.

«Ей говорили: «Зачем ты отказываешься, ты что, хочешь запасной девочке отдать это место?» Она сказала: «Да, если она более достойна, пусть едет». Ей говорили, что она будет жалеть об этом всю свою жизнь. Просто оказалось, что девочка запасная ещё менее готова. У неё тоже была травма, она тоже не тренировалась и успела подготовиться ещё меньше», — сказала Тутберидзе.

В итоге Петросян смогла преодолеть сомнения, выиграла квалификационный турнир 20 сентября и завоевала путёвку на Олимпиаду-2026.

Первая российская фигуристка завоевала путёвку на Олимпиаду 2026 года
Первая российская фигуристка завоевала путёвку на Олимпиаду 2026 года

Ранее сообщалось, что 27-28 сентября в Санкт-Петербурге запланированы контрольные прокаты национальной команды по фигурному катанию, в которых примут участие Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Спортсмены обеспечили России квотные места на Олимпийских играх 2026 года, однако их личное участие в Играх будет зависеть от решения Международного олимпийского комитета относительно нейтрального статуса.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Этери Тутберидзе
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar