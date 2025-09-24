Тутберидзе: Петросян хотела отказаться от олимпийского отбора из-за травмы

Чемпионка России Аделия Петросян перед олимпийским отбором хотела сняться с соревнований из-за проблем со здоровьем. Об этом в интервью на YouTube рассказала её тренер Этери Тутберидзе. Тутберидзе пояснила, что за две недели до отъезда в Пекин фигуристка серьёзно повредила ногу из-за ботинка и на несколько недель выбыла из тренировок.

«Ей говорили: «Зачем ты отказываешься, ты что, хочешь запасной девочке отдать это место?» Она сказала: «Да, если она более достойна, пусть едет». Ей говорили, что она будет жалеть об этом всю свою жизнь. Просто оказалось, что девочка запасная ещё менее готова. У неё тоже была травма, она тоже не тренировалась и успела подготовиться ещё меньше», — сказала Тутберидзе.

В итоге Петросян смогла преодолеть сомнения, выиграла квалификационный турнир 20 сентября и завоевала путёвку на Олимпиаду-2026.