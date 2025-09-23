Петросян и Гуменник выступят на контрольных прокатах сборной России

С 27 по 28 сентября в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты национальной команды по фигурному катанию, на которых выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оба фигуриста недавно обеспечили России олимпийские лицензии на Игры-2026, а их участие в Олимпиаде зависит от решений Международного олимпийского комитета по вопросу нейтрального статуса. Контрольные прокаты станут первой проверкой формы для ведущих спортсменов сборной, и болельщики смогут оценить готовность Петросян и Гуменника к международным стартам.