Олимпиада под вопросом: Российские фигуристы-победители Петросян и Гуменник ждут вердикта МОК
Обложка © ТАСС / Егор Алеев, Кирилл Кухмарь
Участие российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника в предстоящих Олимпийских играх будет зависеть от вердикта специальной комиссии Международного олимпийского комитета. Об этом сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе МОК.
Как уточнили в МОК, дальнейшая процедура допуска будет осуществляться на основании положений, утверждённых исполкомом 19 сентября. В соответствии с этими правилами, спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях исключительно в нейтральном статусе и только при выполнении определённых условий.
Регламент допуска исключает участие в Олимпиаде командных видов спорта, а также тех спортсменов и членов вспомогательного персонала, которые связаны с силовыми ведомствами или публично поддерживали проведение Специальной военной операции. Ещё одним обязательным требованием является отсутствие нарушений в области антидопинговых правил.
Для оценки соответствия атлетов установленным критериям создали специальный комитет. В его составе значатся член МОК от Арубы Николь Ховерц, известный испанский баскетболист, трёхкратный призёр Игр Пау Газоль, а также глава Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ.
Ранее Life.ru рассказывал, что Аделия Петросян набрала на квалификационном турнире в Пекине в сумме за две программы 209,63 балла. Пётр Гуменник же набрал 262,82 балла, обойдя представителей Южной Кореи и Мексики.