Олимпиада под вопросом: Российские фигуристы-победители Петросян и Гуменник ждут вердикта МОК

Участие российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника в предстоящих Олимпийских играх будет зависеть от вердикта специальной комиссии Международного олимпийского комитета. Об этом сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе МОК.

Как уточнили в МОК, дальнейшая процедура допуска будет осуществляться на основании положений, утверждённых исполкомом 19 сентября. В соответствии с этими правилами, спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях исключительно в нейтральном статусе и только при выполнении определённых условий.

Регламент допуска исключает участие в Олимпиаде командных видов спорта, а также тех спортсменов и членов вспомогательного персонала, которые связаны с силовыми ведомствами или публично поддерживали проведение Специальной военной операции. Ещё одним обязательным требованием является отсутствие нарушений в области антидопинговых правил.