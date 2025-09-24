Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 13:28

Песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской

Суд Петербурга признал экстремистской песню Выключите гимн группы Порнофильмы

Обложка © Соцсети группы «Порнофильмы»

Обложка © Соцсети группы «Порнофильмы»

Суд Санкт-Петербурга признал экстремистской песню «Выключите гимн»* группы «Порнофильмы». Основанием для такого решения стали выявленные в тексте призывы к агрессии и насилию, а также пропаганда ненависти и вражды, направленная против государственных органов власти.

После обращения прокуратуры города в суд трек будет включён Минюстом РФ в перечень экстремистских материалов. Роскомнадзор (РКН) также должен заблокировать его распространение в Интернете.

Беглый солист «Порнофильмов» продолжает вести бизнес в России
Беглый солист «Порнофильмов» продолжает вести бизнес в России

То, что данная композиция может войти в список экстремистских материалов, говорилось ещё в середине июля. Тогда прокуратура потребовала внести в список песню «Выключите гимн»*. Суд Северной столицы начал рассматривать иск к участникам группы — Владимиру Котлярову**, Кириллу Муравьёву и Александру Агафонову.

* Внесена в список экстремистских материалов.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar