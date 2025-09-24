Песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской

Суд Санкт-Петербурга признал экстремистской песню «Выключите гимн»* группы «Порнофильмы». Основанием для такого решения стали выявленные в тексте призывы к агрессии и насилию, а также пропаганда ненависти и вражды, направленная против государственных органов власти.

После обращения прокуратуры города в суд трек будет включён Минюстом РФ в перечень экстремистских материалов. Роскомнадзор (РКН) также должен заблокировать его распространение в Интернете.

То, что данная композиция может войти в список экстремистских материалов, говорилось ещё в середине июля. Тогда прокуратура потребовала внести в список песню «Выключите гимн»*. Суд Северной столицы начал рассматривать иск к участникам группы — Владимиру Котлярову**, Кириллу Муравьёву и Александру Агафонову.