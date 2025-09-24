С 1 октября на Верхнем Ларсе заработает электронная очередь

Зампред правительства Виталий Савельев сообщил, что с 1 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией заработает система электронной очереди.

По его словам, новая процедура позволит упорядочить движение транспорта и сократить время прохождения границы. Сейчас завершаются технические работы и настройка оборудования, все межведомственные согласования уже получены.

Минтранс и ФГКУ «Росгранстрой» продолжают информировать перевозчиков о предстоящем запуске системы бронирования времени для пересечения границы.

В конце лета у пункта пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе наблюдалась напряжённая ситуация для путешественников. Многокилометровая пробка вынудила туристов ожидать своей очереди на въезд в Россию порядка 20 часов. Единственным способом ускорить процесс оказалось оставить транспортное средство и пересечь границу пешком. При этом в противоположном направлении, из России в Грузию, подобных заторов не отмечалось. Некоторые водители, пытаясь миновать скопление машин, прибегали к манёврам через «карманы» для обгона, однако это не помогло им избежать длительного ожидания в общей пробке.