24 сентября, 13:38

Бойкот ради президента: Вся делегация США встала и ушла с заседания Генассамблеи ООН

Делегация США покинула зал ГА ООН во время слов президента Колумбии о наркомафии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Делегация Соединённых Штатов демонстративно покинула зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро. Инцидент произошёл в тот момент, когда колумбийский лидер позволил себе резкую критику в адрес администрации президента США Дональда Трампа и заявил о связях американских советников с наркомафией.

«Не знаю, ведомо ли Трампу, что по внешней политике в отношении Колумбии, Венесуэлы и стран Карибского бассейна советы ему дают колумбийцы, которые являются политическими союзниками кокаиновой мафии», — заявил Петро. Вслед за этими словами американские представители встали и направились к выходу.

Белый дом готов дать Трампу «карт-бланш» для войны с наркокартелями
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что американские вооружённые силы нанесли сокрушительный удар по судну, которое везло наркотики через Карибское море. Позже американские военные нанесли удар по быстроходному катеру с наркогрузом в районе Доминиканской Республики.

