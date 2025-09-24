Бойкот ради президента: Вся делегация США встала и ушла с заседания Генассамблеи ООН
Делегация США покинула зал ГА ООН во время слов президента Колумбии о наркомафии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Делегация Соединённых Штатов демонстративно покинула зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро. Инцидент произошёл в тот момент, когда колумбийский лидер позволил себе резкую критику в адрес администрации президента США Дональда Трампа и заявил о связях американских советников с наркомафией.
«Не знаю, ведомо ли Трампу, что по внешней политике в отношении Колумбии, Венесуэлы и стран Карибского бассейна советы ему дают колумбийцы, которые являются политическими союзниками кокаиновой мафии», — заявил Петро. Вслед за этими словами американские представители встали и направились к выходу.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что американские вооружённые силы нанесли сокрушительный удар по судну, которое везло наркотики через Карибское море. Позже американские военные нанесли удар по быстроходному катеру с наркогрузом в районе Доминиканской Республики.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.