Бойкот ради президента: Вся делегация США встала и ушла с заседания Генассамблеи ООН

Делегация Соединённых Штатов демонстративно покинула зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро. Инцидент произошёл в тот момент, когда колумбийский лидер позволил себе резкую критику в адрес администрации президента США Дональда Трампа и заявил о связях американских советников с наркомафией.

«Не знаю, ведомо ли Трампу, что по внешней политике в отношении Колумбии, Венесуэлы и стран Карибского бассейна советы ему дают колумбийцы, которые являются политическими союзниками кокаиновой мафии», — заявил Петро. Вслед за этими словами американские представители встали и направились к выходу.