Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный внезапно заявил, что безрассудная попытка вторгнуться в Курскую область обошлась для ВСУ слишком дорого, публично подтвердив ошибки военно-политического руководства страны. Его откровения могут быть частью борьбы за президентское кресло, объяснили политические и военные эксперты в комментарии Life.ru.

Залужный заявил, что ВСУ заплатили слишком высокую цену за атаку на Курскую область. Я считаю, что это признание ошибок, которые действительно стоили очень дорого. Дорого для нас и, конечно же, для армии Украины, которая здесь из себя ничего не представляет. И мы видим, как она формировалась и кого туда берут, — дети совсем юного возраста. Исход был неизбежен. Михаил Романов Депутат Государственной думы

Парламентарий добавил, что платой за попытку вторгнуться в курское приграничье было поражение на остальных фронтах. Операция не увенчалась успехом, а в Киеве сейчас начали жалеть о безрассудном решении — ведь готовых или хотя бы способных сражаться в рядах ВСУ людей становится всё меньше, а девиз «Воевать до последнего украинца» всё меньше похож на фигуру речи. Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает откровение Залужного пиар-ходом.

Заявления Залужного — это внутренняя политическая борьба. Как бы там ни было, выходить на выборы придётся. Залужный рассматривается как одна из основных кандидатур в борьбе против Владимира Зеленского. Андрей Кошкин Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Наш собеседник отметил, что для Залужного недостаточно просто удерживать внимание избирателей, его задача — выстроить собственную информационно-пропагандистскую концепцию.

«Он, естественно, уже начинает оттачивать свои пиар-стрелы в пользу поддержки своей кандидатуры для того, чтобы утопить прежде всего Зеленского как основного конкурента. Вот почему такого рода заявления будут всё больше и больше тиражироваться. А если вдруг возникнет необходимость проведения выборной кампании, то это будет выглядеть просто потоком информации подобного рода со стороны Залужного», — подытожил Кошкин.

Напомним, Валерий Залужный в авторской колонке заявил, что ВСУ заплатили непомерную цену за недолговечный плацдарм в приграничье Курской области. Он подчеркнул, что никакой стратегической пользы это Украине не принесло, и добавил, что Армия Россия обладала значительным преимуществом на своей территории, которым не преминула воспользоваться.