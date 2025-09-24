Николай Носов предсказал будущее: Эти 13 пророчеств из «Незнайки» в 2025 году давно реальность Оглавление Банкоматы и пластиковые карты Разгон облаков Разговорные трубочки и планшеты Интернет, реклама и манипуляции Беспилотные автомобили и сельхозтехника Видеодомофон и видеосвязь Доставка еды Плоские телевизоры и роботы-пылесосы Как детский писатель из СССР смог заглянуть в будущее? В книгах Носова о Незнайке спрятаны удивительные пророчества, которые уже сбылись в 2025 году. Совпадение или гениальное предвидение? 24 сентября, 15:30 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Незнайка на Луне», режиссёр Юрий Бутырин, сценаристы Владимир Голованов, Сергей Иванов, Николай Носов / Kinopoisk, © «Шедеврум», © ТАСС / Пётр Носов

Николай Носов для большинства из нас — это прежде всего автор «Весёлой семейки», «Фантазёров» и, конечно, трилогии о Незнайке, которая стала культовой для нескольких поколений советских детей. Но чем внимательнее перечитываешь его произведения, тем яснее понимаешь: Носов был не только детским писателем, но и своеобразным провидцем. В его строках, написанных ещё в середине XX века, можно увидеть пророческие намёки на технологии и явления, которые в полной мере вошли в нашу жизнь только сейчас, в XXI веке.

В «Приключениях Незнайки», «Незнайке на Луне» и особенно в «Незнайке в Солнечном городе» он описал мир, который удивительным образом перекликается с нашим настоящим в 2025 году. Там есть образы, напоминающие современные мобильные телефоны и планшеты, прототипы интернет-коммуникаций, банкоматов, а также меткие зарисовки капиталистического общества, где всё строится вокруг рекламы, кредитов и вечной погони за выгодой. А что ещё предсказал нам Носов? Что из его фантазий живёт в 2025 году и пользуется большой популярностью у людей?

Банкоматы и пластиковые карты

На Луне Незнайка с друзьями сталкиваются с автоматами, выдающими деньги, и карточками, заменяющими наличность. Сегодня это привычные банкоматы и банковские карты. Советский писатель-прозаик Николай Носов удивительно точно уловил направление развития экономики — безналичные расчёты и доступ к деньгам через электронные устройства. Или это всего лишь совпадение?

Разгон облаков

— Неужели никогда туч не бывает, — удивился Незнайка. — Почему — не бывает? Бывает, — ответил шофёр. — Но наши учёные придумали такой порошок: как только появятся тучи, их посыплют этим порошком, и они исчезнут. Это всё, братец, химия!

Носов прямо описывает метод, который сегодня используют синоптики: «учёные придумали порошок, чтобы посыпать тучи, и они исчезают». Сейчас для этих целей применяют сухой лёд, йодистое серебро и другие реагенты. В 1960-е это казалось чудом, сегодня — технология, используемая даже на парадах.

Разговорные трубочки и планшеты

В книгах автора Незнайки, особенно в части про приключения на Луне, герои пользуются устройствами, с помощью которых можно переговариваться на расстоянии. Фактически это прообраз мобильных телефонов. Более того, в описании угадываются и планшеты: «лёгкие экраны, на которых можно не только видеть изображение, но и общаться». Для середины XX века это звучало как чистая фантастика, а для нас уже самая обычная повседневность.

Интернет, реклама и манипуляции

Луна в книгах Носова — это общество потребления, где реклама звучит отовсюду, а газеты подчиняются интересам богатых. Это удивительно похоже на Интернет XXI века, наполненный рекламой, манипуляциями и бесконечной гонкой за вниманием. Вспомните, как давно вы заходили на какой-то сайт, где не было бы баннера, который пиарит тот или иной продукт?

Беспилотные автомобили и сельхозтехника

«Машина не может ни на кого наехать, потому что в ней имеется ультразвуковое локаторное устройство, при помощи которого предотвращается возможность какого бы то ни было наезда или столкновения», — сказал Кубик.

В одном из эпизодов приключений Незнайки на Луне фигурирует машина, управляемая радиомагнитами, а также устройство, которое предотвращает столкновения с помощью локатора. Это прообраз современных автопилотов, эхолокации и даже дронов. Сегодня автономные автомобили и беспилотные комбайны не просто идея, а реальность, активно внедряемая в сельском хозяйстве и транспорте.

Видеодомофон и видеосвязь

«На чёрной двери вспыхнул белый телевизионный экран, и на нём появилось изображение малышки…» — эта сцена напоминает современный видеодомофон. Теперь такие устройства стоят практически в каждом доме, и мы даже не задумываемся, что когда-то это была чистая фантастика.

Доставка еды

«Подобные кухонные лифты имелись во многих домах Солнечного города. Они доставляли завтраки, обеды и ужины прямо в квартиры жильцов из имевшихся внизу столовых». В Солнечном городе у Носова еда доставляется прямо в квартиры по кухонным лифтам. Сегодня у нас курьеры и службы доставки, которые за считаные минуты приносят обед или ужин. А уже тестируются дроны и самоходные роботы для доставки — прямая отсылка к тому, что писал Носов.

Плоские телевизоры и роботы-пылесосы

Носов описывал огромные экраны на стенах и маленькую машину, похожую на черепаху, которая жужжит и ползает по комнате. Сегодня это и есть плоские телевизоры и роботы-пылесосы. Если раньше телевизор был громоздкой коробкой, то теперь он превратился в лёгкий экран. А пылесос-черепашка — один из самых популярных гаджетов для дома. «Открыв глаза, Незнайка увидел на полу, недалеко от кровати, странную маленькую машину, которая ползала по комнате от одной стены к другой и непрерывно жужжала. С виду она напоминала собой черепаху: такая же полукруглая в верхней части и плоская внизу».

Николай Носов, живший с 1908-го по 1976 год, не мог знать всех деталей цифровой эпохи, но его книги оказались настолько многослойными, что читаются сегодня как пророческий текст. Он предчувствовал не только технологии, но и социальные процессы: зависимость от рекламы, опасность кредитов, глобализацию, расслоение общества.

И если для советского ребёнка Незнайка был весёлым героем, попадающим в нелепые истории, то для современного читателя он становится проводником в наше настоящее. Читая Носова в 2025 году, мы словно смотрим в зеркало, которое писатель поставил перед будущим ещё полвека назад. А ранее Life.ru рассказывал про 6 фильмов осени 2025, которые все ждут.

