«Либо выживет, либо нет»: Боец СВО рассказал о цене решений на передовой

Порой солдаты сталкиваются с дилеммой: остаться в подожжённом дроном укрытии и погибнуть в огне, или попытаться спастись, выбежав наружу, рискуя быть ликвидированными. Об этом рассказал старший разведчик с позывным Бульдозер, боец роты ударных БПЛА «Жнец» из спецназа Северной Осетии.

По словам разведчика, борьба с беспилотниками возможна, например, с использованием средств РЭБ, но не всегда эффективна, так как дроны периодически обходят защиту. Российский военный также отметил, что иногда против БПЛА помогает стрелковое оружие, такое как ружья и пулемёты.

«Но если боец начинает вести огонь по дрону, остаётся всего два варианта: он либо выживет, либо нет», — подчеркнул Бульдозер в беседе с «Лентой.ру».

