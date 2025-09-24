Зарплаты президента и премьера будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября

В России увеличены на 7,6% заработные платы президента и председателя правительства, начиная с 1 октября текущего года, что сделано впервые за последние два года. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих [указанные] государственные должности РФ», — сказано в документе.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому у российских госслужащих и дипломатов на 7,6% будут увеличены оклады, начиная с 1 октября текущего года.