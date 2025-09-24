Депутат Останина поддержала идею прививать девочек от ВПЧ с 11 лет

Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) может спасти многих россиян от злокачественных опухолей, поэтому инициатива сделать эту прививку обязательной для детей является своевременной, но нужно провести открытые дискуссии с родителями. Об этом рассказала Life.ru депутат Государственной думы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Нина Останина о вакцинации от ВПЧ. Видео © Life.ru

«Сначала хорошо бы спросить родителей, поскольку речь идёт о несовершеннолетних. <...> Жизнь показывает, что это опасное заболевание, не только в подростковом возрасте, и может привести к опухоли. Нужно провести общественные дискуссии и при согласии родителей вводить это на государственном уровне. <...> Это было бы правильно, ведь количество онкобольных увеличивается в стране», — пояснила парламентарий.

Собеседница Life.ru объяснила, что сейчас в обществе так напуганы всякими прививками, что даже полезные препараты вначале могут вызывать отторжение. Но, как напомнила депутат, это венерическое заболевание действительно отличается самым высоким риском рака. Именно поэтому она считает данную инициативу правильной.

ВПЧ является одной из самых распространённых инфекций, передающихся половым путём. Он признан ключевым фактором развития рака шейки матки, а также может вызывать злокачественные опухоли горла, ротовой полости и прямой кишки. Ранее депутат Госдумы, член Комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина заявила в беседе с Life.ru, что вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо внести в Национальный календарь прививок. Сейчас процедура доступна по ОМС лишь в отдельных регионах, парламентарий призывает прививать девочек в возрасте 11–12 лет, до начала половой жизни.