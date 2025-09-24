В ЦБ объяснили, как снижение ставки может ударить по экономике

Снижение ключевой ставки Банком России может привести к некоторому ужесточению денежно-кредитных условий в экономике. К такому выводу пришёл регулятор, опубликовав резюме обсуждения своего решения.

В документе поясняется, что сокращение ставки на 100 базисных пунктов было осторожным шагом, учитывающим риски. По мнению регулятора, такой подход позволит сохранить необходимую жёсткость условий для возвращения инфляции к целевым 4% к 2026 году.

«Снижение на 100 б. п. — достаточно осторожный шаг, который учитывает существующие риски. Оно не приведёт к дополнительному смягчению денежно-кредитных условий, поскольку уже учтено в рыночных процентных ставках. Оно может даже немного ужесточить их, поскольку большинство участников рынка ожидают более сильного снижения ключевой ставки», — отмечается в резюме ЦБ.

Ранее сообщалось, что внутренний прогноз банка предполагает, что ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года может достичь 16%. На предстоящих заседаниях регулятора возможны различные сценарии её изменения, включая постепенное снижение на 0,5 процентного пункта на каждом из них либо сохранение текущего уровня с последующим однократным снижением на 1 процентный пункт.