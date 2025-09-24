Жертвы неизбежны: ВСУ признали очередной смертоносный удар Армии России по военному полигону
Сухопутные войска ВСУ подтвердили удар ВС РФ по учебному центру
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Сухопутные войска Украины сообщили о комбинированной атаке на один из своих учебных центров в Черниговской области. Пресс-служба ВСУ утверждает, что Армия России нанесла удар ОТРК «Искандер-М».
В сообщении сказано, что ракета попала точно по бомбоубежищу. Потери среди военнослужащих оказались неизбежны, добавили в Сухопутных войсках. Конкретных цифр не прозвучало.
А в конце июля Армия Россия нанесла точный удар из ракетного комплекса «Искандер» по другому учебному центру ВСУ в Черниговской области. В тот раз сообщалось, что потери противника могли составлять до 200 военнослужащих.
