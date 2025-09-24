Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 19:23

Россиян предупредил об опасности антидепрессантов с серого рынка

Депутат Новичков: Серый рынок антидепрессантов в России заполнен подделками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Россиянам, приобретающим антидепрессанты через неофициальные каналы, часто продают поддельные препараты. Об этом сообщил изданию «Постньюс» профессор, депутат Госдумы Николай Новичков.

Экономист предупредил, что контрафакт не окажет терапевтического эффекта, а лишь усугубит состояние больного. Во избежание серьёзного вреда здоровью он рекомендовал воздерживаться от покупок на сером рынке фармпрепаратов. Новичков настаивает на необходимости жёсткого контроля за оборотом всех лекарственных средств и призывает граждан проявлять бдительность.

«Если есть признаки того, что где-то происходит продажа контрафакта, обращайтесь в полицию», — сказал парламентарий.

В России формируется новое поколение зависимых от антидепрессантов
В России формируется новое поколение зависимых от антидепрессантов

Ранее Life.ru рассказывал, что в одной из самых популярных аптек Москвы, как оказалось, можно купить сильнодействующие антидепрессанты без предъявления рецепта врача и даже паспорта. Курьер не проверил документы, а вместо официального чека выдал простую распечатку на белом листе, где не было указано юридическое название аптеки.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar