Россияне не смогли улететь из Антальи из-за отсутствия распечатанных билетов
Суд отказал российской семье в удовлетворении иска к авиакомпании, которая не допустила их на рейс Анталья-Москва из-за отсутствия бумажных посадочных талонов. О судебном решении рассказывает российское агентство правовой и судебной информации.
Несмотря на наличие электронных билетов пассажиры не смогли пройти на посадку. В суде представители авиаперевозчика пояснили, что пассажиры нарушили ключевые правила: не распечатали посадочные талоны и не прибыли в аэропорт за три часа, как того требует регламент. Кроме того, было отмечено, что воздушная гавань Антальи не поддерживала функцию электронной регистрации, и сведения об этом были в открытом доступе на сайте компании. Суд согласился с доводами ответчика, подчеркнув, что причиной инцидента стала невнимательность самих туристов к опубликованным рекомендациям.
Ранее россияне столкнулись с овербукингом при регистрации на рейс Сочи — Москва. Сотрудники авиакомпании «Победа» отказали женщине с двумя детьми. Перелёт должен был состояться 26 августа в 17:35 (по московскому времени).
