Взрывы прогремели Херсоне в четвёртый раз за сутки, объявлена тревога

В подконтрольном украинским властям Херсоне в течение суток в четвёртый раз прозвучали взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Данное СМИ уже трижды информировало о подобных инцидентах в городе за последние 24 часа. В настоящее время на всей территории Херсонской области, контролируемой Киевом, объявлена воздушная тревога.

Ранее уже сообщалось, что в подконтрольном украинским властям Херсоне в течение суток было зафиксировано несколько взрывов. Ранее утром в городе уже отмечались хлопки, но сигнал воздушной тревоги не объявлялся. Подробности инцидента уточняются. Отмечается, что с ноября 2022 года, когда город перешёл под контроль ВСУ, сообщения о взрывах и обстрелах в Херсоне поступают регулярно.