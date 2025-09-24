Энергетическая инфраструктура Троицкого муниципального округа подверглась масштабному удару со стороны украинских войск, в результате чего часть территории осталась без электроснабжения. Об инциденте проинформировала администрация округа.

«В связи с ночной массированной атакой БПЛА была повреждена трансформаторная подстанция, часть муниципального округа была обесточена. В течение дня происходят перебои с электроэнергией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что питание объекта было нарушено после ночной атаки с применением беспилотников. В администрации отметили, что в течение дня жители ряда населенных пунктов сталкиваются с перебоями в подаче электричества.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация в ЛНР остаётся непростой. Как отметил спикер, Владимир Путин в соответствии с установившейся практикой держит на постоянном контроле развитие новых субъектов Федерации. Недавняя встреча с главой ЛНР Леонидом Пасечником стала логическим продолжением этой работы и была посвящена обсуждению ключевых проблемных моментов.