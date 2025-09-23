Ни одного целого дома: Город Попасная в ЛНР разрушен на 95%
Пасечник: Более 95% Попасной разрушено, город требует масштабного восстановления
Обложка © ТАСС / Александр Река
Город Попасная в ЛНР разрушен сильнее, чем Мариуполь, заявил глава республики Леонид Пасечник, добавив, что масштаб разрушений превышает 95%. Об этом он рассказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Попасная, к примеру, разбита, я так думаю, посерьёзней, нежели Мариуполь. Там где-то 96% всего разбито, больше. Сколько ездил, я там целого дома не видел ни одного, просто ни одного», — сказал он.
Глава ЛНР также отметил, что особое внимание уделяется возрождению северодонецкой агломерации. Уже восстановлено более 800 объектов, включая многоквартирные дома, школы, социальные объекты и дороги. Пасечник отметил, что город сегодня практически «не узнать»: восстановлены школы и дороги, и жители снова могут пользоваться инфраструктурой.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация в ЛНР остаётся непростой. По его словам, президент Владимир Путин традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов страны, и этот разговор с главой ЛНР Леонидом Пасечником был продолжением обсуждения актуальных вопросов. Сегодня в Кремле состоялась встреча Путина с Пасечником, о которой сообщила пресс-служба президента.