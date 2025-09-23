Ни одного целого дома: Город Попасная в ЛНР разрушен на 95%

Город Попасная в ЛНР разрушен сильнее, чем Мариуполь, заявил глава республики Леонид Пасечник, добавив, что масштаб разрушений превышает 95%. Об этом он рассказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Попасная, к примеру, разбита, я так думаю, посерьёзней, нежели Мариуполь. Там где-то 96% всего разбито, больше. Сколько ездил, я там целого дома не видел ни одного, просто ни одного», — сказал он.