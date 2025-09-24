Силы ПВО уничтожили 25 украинских дронов над семью регионами РФ

Российская система ПВО во второй половине дня 24 сентября перехватила 25 украинских беспилотников в небе над семью регионами нашей страны, а также над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не приводится.

«В период с 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Чёрного моря», — уточнили в ведомстве.

Накануне, 23 сентября, в Минобороны РФ рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 30 дронов ВСУ над тремя регионами России в период с 14:00 до 19:00 (по Москве). Речь идёт о Белгородской, Курской и Тульской областях.