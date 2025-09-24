В отделении почты в Петербурге произошёл взрыв

В почтовом отделении Санкт-Петербурга произошёл хлопок в посылке, но обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщило городское управление МЧС России.

«В посылке произошел хлопок (причина устанавливается). Эвакуировано 10 человек (сотрудники почты, вышли до прибытия). Пострадавших и повреждений конструкций нет», — информировали в ведомстве.

Инцидент произошёл вечером в отделении на проспекте Обуховской Обороны. Согласно сообщению ведомства, десять сотрудников почты были эвакуированы до прибытия экстренных служб. Причина хлопка устанавливается.

