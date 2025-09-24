Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 17:22

В отделении почты в Петербурге произошёл взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

В почтовом отделении Санкт-Петербурга произошёл хлопок в посылке, но обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщило городское управление МЧС России.

«В посылке произошел хлопок (причина устанавливается). Эвакуировано 10 человек (сотрудники почты, вышли до прибытия). Пострадавших и повреждений конструкций нет», — информировали в ведомстве.

Инцидент произошёл вечером в отделении на проспекте Обуховской Обороны. Согласно сообщению ведомства, десять сотрудников почты были эвакуированы до прибытия экстренных служб. Причина хлопка устанавливается.

В столице Норвегии прогремел мощный взрыв
В столице Норвегии прогремел мощный взрыв

Ранее Life.ru рассказывал, что в одном из жилых домов Тольятти сегодня взорвался газ. По удачному стечению обстоятельств пожара не возникло. Экстренные службы эвакуировали 80 человек. К счастью, никто не пострадал.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar