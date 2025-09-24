Politico: ФБР нашло у экс-советника Трампа Болтона секретные документы

Федеральные агенты обнаружили материалы с грифом «секретно» в офисе бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Как сообщает издание Politico со ссылкой на судебные документы, обыск с соответствующим ордером был проведён в прошлом месяце в пригороде Вашингтона.

