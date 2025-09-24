Politico: ФБР нашло у экс-советника Трампа Болтона секретные документы
Федеральные агенты обнаружили материалы с грифом «секретно» в офисе бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Как сообщает издание Politico со ссылкой на судебные документы, обыск с соответствующим ордером был проведён в прошлом месяце в пригороде Вашингтона.
«Агенты ФБР с ордером на обыск, выпущенным в прошлом месяце, обнаружили в офисе бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в пригороде Вашингтона секретные документы», — пишет издание.
Напомним, Федеральное бюро расследований США провело обыски в доме экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона. Сообщается, что расследование в его отношении было инициировано несколько лет назад, но приостанавливалось администрацией Джо Байдена. В случае подтверждения ФБР данных о совершённых правонарушениях, против Джона Болтона может быть возбуждено судебное дело.
