24 сентября, 19:06

Politico: ФБР нашло у экс-советника Трампа Болтона секретные документы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

Федеральные агенты обнаружили материалы с грифом «секретно» в офисе бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Как сообщает издание Politico со ссылкой на судебные документы, обыск с соответствующим ордером был проведён в прошлом месяце в пригороде Вашингтона.

«Агенты ФБР с ордером на обыск, выпущенным в прошлом месяце, обнаружили в офисе бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в пригороде Вашингтона секретные документы», — пишет издание.

Трамп заявил, что узнал об обыске у своего экс-советника Болтона из телевизора
Напомним, Федеральное бюро расследований США провело обыски в доме экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона. Сообщается, что расследование в его отношении было инициировано несколько лет назад, но приостанавливалось администрацией Джо Байдена. В случае подтверждения ФБР данных о совершённых правонарушениях, против Джона Болтона может быть возбуждено судебное дело.

BannerImage
Анастасия Никонорова
