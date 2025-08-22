Трамп заявил, что узнал об обыске у своего экс-советника Болтона из телевизора

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил информацию об обыске в доме своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона исключительно из средств массовой информации. Соответствующее заявление он сделал журналистам во время визита в музей истории Белого дома в Вашингтоне.

«Нет, я не знаю об этом. Я видел это по телевизору сегодня утром», — кратко заявил Трамп.

Обыск, проведённый агентами ФБР, связан с расследованием возможного нарушения режима секретности при написании Болтоном мемуаров «Комната, где это произошло», опубликованных в 2020 году. По данным The New York Post, расследование инициировано несколько лет назад, но было приостановлено администрацией Джо Байдена по политическим мотивам.

Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности с апреля 2018 года до своей отставки осенью 2019 года. Как ранее заявлял Трамп, причиной увольнения стали принципиальные разногласия между ними по ключевым вопросам внешней политики.