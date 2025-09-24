Минэнерго принимает меры для стабилизации цен на топливо

Министерство энергетики России ведёт планомерную работу по стабилизации цен на топливо, осуществляя ежедневный мониторинг рынка нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство энергетики Российской Федерации в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведётся планомерная работа по стабилизации цен на топливо», — информирует Минэнерго.

В ведомстве добавили, что совместно с региональными властями проводят ежедневный анализ ситуации в субъектах Федерации и держит вопрос обеспечения топливом на контроле. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости. В условиях действия временного запрета на экспорт бензина весь дополнительный объём светлых нефтепродуктов направляется на внутренний рынок. Министерство предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильности и бесперебойного обеспечения экономики и населения всеми видами топлива.

Напомним, вчера цена на 92-й бензин обновила рекорд, превысив 73,6 тысячи рублей за тонну. 95-й слегка подешевел — на 0,4% (до 79,176 тысячи рублей за тонну). Цена на дизель поднялась на 0,7% и составила 72,209 тысячи рублей за тонну, почти вернувшись к значениям сентября 2023 года.