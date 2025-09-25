Интервидение
25 сентября, 00:25

На виллу к россиянину в Таиланде без приглашения заполз 5-метровый питон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jaiman taip

На вилле россиянина на тайском острове Панган был обнаружен крупный питон длиной около пяти метров. Об этом сам Александр рассказал телеграм-каналу SHOT.

Незваный ночной гость на вилле россиянина в Таиланде. Видео © SHOT

«Меня и сколопендра жалила, и скат, и скорпионы приползали. Змей разных видел, но чтобы вот так на моей террасе появился питон 4–5 метров или даже больше, такое впервые. По темноте стал более осторожным», — рассказал мужчина.

По его словам, змею в этом районе наблюдали несколько раз, что заставило отдыхающих передвигаться с повышенной осторожностью. Подобные змеи теоретически могут быть опасны для человека, напоминает телеграм-канал, ссылаясь на случай в Индонезии, где питон проглотил взрослого мужчину. Местные жители также сообщают о пропаже нескольких кошек.

Двое индусов не смогли доесть карри из питона и теперь понесут наказание
Ранее Life.ru рассказывал о трагическом происшествии со змеёй в штате Флорида. Там двухлетнюю девочку в собственной кроватке задушил домашний питон, который смог выбраться из клетки. Родители погибшей малышки получили по 12 лет тюрьмы.

