На виллу к россиянину в Таиланде без приглашения заполз 5-метровый питон

На вилле россиянина на тайском острове Панган был обнаружен крупный питон длиной около пяти метров. Об этом сам Александр рассказал телеграм-каналу SHOT.

Незваный ночной гость на вилле россиянина в Таиланде. Видео © SHOT

«Меня и сколопендра жалила, и скат, и скорпионы приползали. Змей разных видел, но чтобы вот так на моей террасе появился питон 4–5 метров или даже больше, такое впервые. По темноте стал более осторожным», — рассказал мужчина.

По его словам, змею в этом районе наблюдали несколько раз, что заставило отдыхающих передвигаться с повышенной осторожностью. Подобные змеи теоретически могут быть опасны для человека, напоминает телеграм-канал, ссылаясь на случай в Индонезии, где питон проглотил взрослого мужчину. Местные жители также сообщают о пропаже нескольких кошек.