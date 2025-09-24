Макрон призвал не отвечать огнём при нарушении воздушных границ НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства стран – членов, однако сбивать самолёты при таких случаях всё же не стоит. Он высказал это мнение в интервью телеканалу France 24.

«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно. <…> Не следует открывать огонь, когда очевидно, что речь идёт о проверках», — отметил Макрон.

Он также обвинил Россию в якобы нарушении воздушного пространства Североатлантического альянса, но не представил никаких доказательств своих заявлений.