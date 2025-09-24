Интервидение
24 сентября, 20:39

Макрон призвал не отвечать огнём при нарушении воздушных границ НАТО

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства стран – членов, однако сбивать самолёты при таких случаях всё же не стоит. Он высказал это мнение в интервью телеканалу France 24.

«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно. <…> Не следует открывать огонь, когда очевидно, что речь идёт о проверках», — отметил Макрон.

Он также обвинил Россию в якобы нарушении воздушного пространства Североатлантического альянса, но не представил никаких доказательств своих заявлений.

Ранее Министерство обороны России опровергло обвинения Эстонии, что российские истребители пересекли её государственную границу. По официальным данным, самолёты не отклонялись от воздушной трассы и не нарушали границы страны. Тем не менее президент США Дональд Трамп одобрил возможность для стран НАТО сбивать российские самолёты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
