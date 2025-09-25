Life.ru узнал, в каких случаях можно «раздеть» ресторан за испорченное платье или колготки

Многие посетители кафе и ресторанов задумывались, можно ли получить компенсацию, если одежда зацепилась за мебель и пришла в негодность. Адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин рассказал Life.ru, в каких случаях заведение действительно обязано возмещать ущерб.

Если вы случайно порвали колготки, зацепили платье или испортили любую другую одежду об стол, стул или иной предмет интерьера в заведении, у ресторана или кафе нет обязанности предоставлять вам какую-либо скидку или компенсацию на месте. Михаил Салкин Адвокат Московской коллегии адвокатов

Однако если речь идёт о повреждениях, вызванных явным дефектом мебели, то клиент имеет право требовать возмещения. Например, если причиной стали явные дефекты мебели – торчащий гвоздь, скол, острый край или другой опасный элемент, который владелец заведения должен был своевременно устранить, чтобы обеспечить безопасность гостей, уточнил специалист. Он добавил, что спорные ситуации чаще всего решаются через письменную претензию, а иногда и в суде.

«Рекомендуется предварительно направить в заведение письменную претензию, в которой изложить обстоятельства происшествия и требования о компенсации. Часто конфликты удаётся урегулировать мирным путём – стороны могут договориться о частичной или полной компенсации без обращения в суд. Если же заведение отказывается компенсировать ущерб, или стороны не достигли согласия, пострадавший посетитель вправе обратиться с иском в суд для защиты своих прав», – резюмировал адвокат.

