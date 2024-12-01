Юрист назвал способ «наказать» ресторан за недовес блюда
SHOT ПРОВЕРКА: Ресторан оштрафуют за недовес блюда и обман о качестве продукта
Ресторан может быть оштрафован в случае, если посетитель зафиксировал недовес блюда или вовсе столкнулся с обманом качества и свойствах продукта. Общепит должен будет заплатить до 50 или до 500 тысяч рублей.
Юрист Сергей Романовский. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Юрист Сергей Романовский рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ, что не каждый, конечно, может «взвесить на каких-то контрольных весах подаваемую пищу» или проверить состав блюда.
«В случае, если мы понимаем, что у нас идёт какой-то недовес, мы про себя думаем, что нас обманывают. В случае обмана мы должны зафиксировать недовес, вызвать администратора, чтобы в дальнейшем могли обратиться в Роспотребнадзор. Виновное лицо юридическое привлечь по части второй статье 14.7 КоАП», — заявил специалист.
Также посетитель вправе потребовать технологическую карту блюда. Если же в ней не указаны настоящие ингредиенты — заведение может попасть под уголовную статью. Обычно это происходит в случаях, связанных с состоянием здоровья клиента.
Напомним, что ранее SHOT ПРОВЕРКА побывала в ресторанах сети «Моремания» в Москве. В ходе инспекции было установлено, что сотрудники поднимают упавший на пол лосось и используют его для приготовления блюд. Суши-шеф обрабатывает нож о край переполненного мусорного бака прямо в процессе нарезки ингредиентов. Уборщица использует один и тот же шпатель как для очистки разделочных досок, так и для уборки пола. Клиенты заведения также не раз жаловались на недовес порций, отсутствие некоторых блюд из меню, а также на грязные столы и диваны. Администрация при этом уверена, что у них всё в порядке.
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