Юрист назвал способ «наказать» ресторан за недовес блюда

Ресторан может быть оштрафован в случае, если посетитель зафиксировал недовес блюда или вовсе столкнулся с обманом качества и свойствах продукта. Общепит должен будет заплатить до 50 или до 500 тысяч рублей.

Юрист Сергей Романовский. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Юрист Сергей Романовский рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ, что не каждый, конечно, может «взвесить на каких-то контрольных весах подаваемую пищу» или проверить состав блюда.

«В случае, если мы понимаем, что у нас идёт какой-то недовес, мы про себя думаем, что нас обманывают. В случае обмана мы должны зафиксировать недовес, вызвать администратора, чтобы в дальнейшем могли обратиться в Роспотребнадзор. Виновное лицо юридическое привлечь по части второй статье 14.7 КоАП», — заявил специалист.

Также посетитель вправе потребовать технологическую карту блюда. Если же в ней не указаны настоящие ингредиенты — заведение может попасть под уголовную статью. Обычно это происходит в случаях, связанных с состоянием здоровья клиента.