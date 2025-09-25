На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков за сутки, один из толчков ощутили жители

За последние сутки на Камчатке зафиксировали 16 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1, один из которых ощутили жители региона. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. Жителям и гостям региона также рекомендуется не приближаться к исполинам.

Накануне сейсмическая активность была более интенсивной. Сутками ранее у берегов полуострова произошло 33 афтершока магнитудой от 3,2 до 6,0, два из которых ощущались в населённых пунктах.