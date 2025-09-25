Интервидение
25 сентября, 02:35

На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков за сутки, один из толчков ощутили жители

Камчатка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

За последние сутки на Камчатке зафиксировали 16 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1, один из которых ощутили жители региона. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. Жителям и гостям региона также рекомендуется не приближаться к исполинам.

На Камчатке объявлен оранжевый код авиационной опасности из-за извержения вулкана
Накануне сейсмическая активность была более интенсивной. Сутками ранее у берегов полуострова произошло 33 афтершока магнитудой от 3,2 до 6,0, два из которых ощущались в населённых пунктах.

Артём Гапоненко
