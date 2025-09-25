Полузащитник Далер Кузяев подписал контракт с казанским Рубином

Казанский «Рубин» официально объявил о переходе 32-летнего полузащитника Далера Кузяева. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2026 года и получил 14-й игровой номер.

«Рубин» устроил приветственный коридор для Кузяева. Видео © Пресс-служба ФК «Рубин»

Кузяев является воспитанником татарстанского футбола. За свою карьеру он выступал за нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат», петербургский «Зенит» и французский «Гавр». В активе футболиста 51 матч за сборную России.

Ранее Life.ru сообщал, что ПФК ЦСКА подписал 18-летнего вингера Энрике Кармо из «Сан-Паулу» до 2030 года. Сумма трансфера составила $6,2 млн, что вызвало шок в бразильских медиа. Местные эксперты называют сделку неоправданно дешёвой.