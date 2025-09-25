Интервидение
25 сентября, 01:23

Аэропорт Сочи открыли для самолётов спустя два часа

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в сочинском аэропорту. Исходя из сообщений пресс-службы ведомства, воздушная гавань оставалась закрыта в течение двух часов.

«Аэропорт Сочи — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что пока воздушная гавань оставалась закрыта, на запасной аэродром направили два самолёта. Ограничительные меры применяли в целях безопасности.

Ранее стало известно о закрытом воздушном пространстве над датским городом Ольборг. Причиной стали несанкционированные полёты беспилотных летательных аппаратов. Полиция Северной Ютландии расследует инцидент.

    avatar