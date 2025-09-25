Силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников за прошедшую ночь

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ

Перехват воздушных целей осуществлялся с 23:00 до 07:00 по московскому времени. Дроны сбили над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

А в ночь на 24 сентября расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над регионами России. ВСУ попытались атаковать Белгородскую, Курскую, Ростовскую и Волгоградскую области. Дроны также были сбиты над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.