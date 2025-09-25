Кристофер Нолан стал новым президентом Американской гильдии режиссёров

Британский режиссёр Кристофер Нолан был избран новым президентом Американской гильдии режиссёров (DGA). Он является создателем таких известных фильмов, как «Интерстеллар», «Оппенгеймер», «Начало» и «Тёмный рыцарь». Соответствующее заявление уже опубликовано на сайте гильдии.

Нолан сменил на посту Лесли Линку Глаттер («Родина», «Сейчас и тогда»), занимавшую должность последние четыре года. Режиссёр «Интерстеллара» является членом DGA с 2001 года. Ранее он активно участвовал в деятельности организации, занимая руководящие посты в различных комитетах с 2015 года.

Нолан назвал избрание президентом «одной из величайших наград» в своей карьере. Он выразил признательность коллегам за оказанное доверие и подчеркнул важность защиты прав режиссёров и улучшения условий их труда в условиях стремительно меняющейся киноиндустрии. Теперь ключевыми задачами Нолана на посту станут защита творческих и экономических прав режиссёров, улучшение условий труда для почти 20 тысяч членов Гильдии, а также укрепление позиций организации в период трансформации киноиндустрии.

