Телефон взорвался в рюкзаке ученика и привёл к пожару в школе во Владивостоке

Во Владивостоке в одной из местных школ взорвался телефон, и начался пожар. Огонь окутал всю раздевалку и полностью её испепелил. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.

Телефон взорвался в школе во Владивостоке. Видео © Telegram / ТОС «Первый Луговой»

Инцидент произошёл в школе №69 на улице Сабанеева. В портфеле ученика взорвался смартфон Poco X3 Pro Core, что привело к возгоранию рюкзака и дальнейшему распространению огня. Из здания были эвакуированы около 600 человек, включая 541 ученика.

В результате происшествия никто не пострадал. Пожар был оперативно потушен, однако школьная раздевалка выгорела полностью. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Ранее похожая ситуация произошла в Москве, у 15-летней школьницы взорвался телефон прямо в руках. Смартфон в этот момент находился на зарядке, девочка получила ожоги третье степени. Отец оперативно доставил школьницу в медицинское учреждение.