140 сотрудников предприятия на Кубани эвакуировали после падения обломков БПЛА

В Краснодарском края обломки украинских БПЛА упали в районе одного из предприятий в Белореченском районе. В результате происшествия работники были эвакуированы, информирует оперативный штаб Кубани.

«Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 человек – сотрудников предприятия – были эвакуированы в защитное сооружение», – рассказали оперштаб.

После падения обломков вражеских дронов на территории предприятия разгорелся пожар на площади в 50 кв. м, его сумели оперативно ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 25 сентября уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Цели сбили над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.