Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 07:34

140 сотрудников предприятия на Кубани эвакуировали после падения обломков БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В Краснодарском края обломки украинских БПЛА упали в районе одного из предприятий в Белореченском районе. В результате происшествия работники были эвакуированы, информирует оперативный штаб Кубани.

«Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 человек – сотрудников предприятия – были эвакуированы в защитное сооружение», – рассказали оперштаб.

После падения обломков вражеских дронов на территории предприятия разгорелся пожар на площади в 50 кв. м, его сумели оперативно ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Пассажирский самолёт впервые столкнулся с беспилотником в небе над Россией
Пассажирский самолёт впервые столкнулся с беспилотником в небе над Россией

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 25 сентября уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Цели сбили над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar