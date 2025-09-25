Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 06:19

Пассажирский самолёт впервые столкнулся с беспилотником в небе над Россией

На Камчатке самолёт Ан-26 столкнулся с БПЛА, это первый такой инцидент в России

Обложка © Предоставлено Life.ru Камчатским авиапредприятием

Обложка © Предоставлено Life.ru Камчатским авиапредприятием

Пассажирский самолёт Ан-26 RA-26122 Камчатского авиационного предприятия при выполнении регулярного рейса Петропавловск-Камчатский — Тиличики 2 августа мог столкнуться с беспилотником. Подробности ЧП стали известны Life.ru.

Всё произошло 2 августа во время рейса Петропавловск-Камчатский – Тиличики. После посадки воздушного судна в аэропорту назначения повреждения зафиксировали на фюзеляже и крыле самолёта. При этом во время полёта экипаж не заметил каких-либо ударов о борт. Специалисты выдвинули предварительную версию, что причиной повреждений могло быть столкновение с птицей.

Однако комиссия Камчатского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиции в ходе расследования пришла к выводу, что повреждения самолёту нанёс, вероятнее всего, беспилотное воздушное судно (БВС).

«Определить, кто управлял БВС, невозможно, поскольку неизвестно место запуска беспилотника. С учётом высоты полёта воздушного судна на уровне 6 тыс. м, можно предположить, что столкновение могло произойти при взлёте или заходе на посадку самолёта. При этом полёты беспилотников в зоне аэропортов запрещены», — рассказали нам в авиапредприятии.

Самолёт Airbus A330 отстранили от полётов после столкновения в Шереметьево
Самолёт Airbus A330 отстранили от полётов после столкновения в Шереметьево

А накануне вечером самолёт авиакомпании «Россия» получил повреждение при подготовке к вылету из Шереметьево в Санкт-Петербург. Причиной стало столкновение с бортом китайской авиакомпании.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar