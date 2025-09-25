Пассажирский самолёт впервые столкнулся с беспилотником в небе над Россией

Пассажирский самолёт Ан-26 RA-26122 Камчатского авиационного предприятия при выполнении регулярного рейса Петропавловск-Камчатский — Тиличики 2 августа мог столкнуться с беспилотником. Подробности ЧП стали известны Life.ru.

Всё произошло 2 августа во время рейса Петропавловск-Камчатский – Тиличики. После посадки воздушного судна в аэропорту назначения повреждения зафиксировали на фюзеляже и крыле самолёта. При этом во время полёта экипаж не заметил каких-либо ударов о борт. Специалисты выдвинули предварительную версию, что причиной повреждений могло быть столкновение с птицей.

Однако комиссия Камчатского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиции в ходе расследования пришла к выводу, что повреждения самолёту нанёс, вероятнее всего, беспилотное воздушное судно (БВС).

«Определить, кто управлял БВС, невозможно, поскольку неизвестно место запуска беспилотника. С учётом высоты полёта воздушного судна на уровне 6 тыс. м, можно предположить, что столкновение могло произойти при взлёте или заходе на посадку самолёта. При этом полёты беспилотников в зоне аэропортов запрещены», — рассказали нам в авиапредприятии.