Самолёт Airbus A330 отстранили от полётов после столкновения в Шереметьево

Самолёт Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines отстранили от полётов после инцидента с самолётом компании «Россия». Об этом сообщили в телеграм-канале аэропорта Шереметьево.

«После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС от полётов», — указано в сообщении.

В Шереметьево добавили, что 264 пассажира разместят в гостиницах, пока они ожидают нового рейса. Вылет произойдёт после прибытия резервного борта. Все службы в аэропорту продолжают работать в обычном режиме.