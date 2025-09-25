Интервидение
25 сентября, 00:14

Самолёт Airbus A330 отстранили от полётов после столкновения в Шереметьево

Обложка © Life.ru

Самолёт Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines отстранили от полётов после инцидента с самолётом компании «Россия». Об этом сообщили в телеграм-канале аэропорта Шереметьево.

«После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС от полётов»,указано в сообщении.

В Шереметьево добавили, что 264 пассажира разместят в гостиницах, пока они ожидают нового рейса. Вылет произойдёт после прибытия резервного борта. Все службы в аэропорту продолжают работать в обычном режиме.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт авиакомпании «Россия» получил повреждение при подготовке к вылету из Шереметьево в Санкт-Петербург. Причиной стало столкновение, которое произошло с бортом другой авиакомпании.

Лия Мурадьян
