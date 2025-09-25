Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 08:04

Деньги, лекарства, санаторий: Пенсионерам до 1 октября нужно выбрать форму получения льгот

Пенсионеры до 1 октября должны выбрать форму получения социальных услуг

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

До 1 октября российские пенсионеры должны определиться с предпочитаемой формой получения социальных услуг – натуральной или денежной.

Натуральная форма включает предоставление путёвки в санаторий, обеспечение медицинскими изделиями и лекарствами, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также к месту лечения и обратно на междугородном транспорте.

В случае, если натуральная форма не подходит, пенсионер может выбрать денежную компенсацию. Сумма ежемесячной выплаты в этом случае составит 1 728 рублей. Для этого необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд, указав выбранный способ получения по каждой услуге из социального пакета. Выбранный вариант начнёт действовать с 1 января следующего года.

Путин одобрил идею повышать пенсии каждый квартал, но предложил план получше
Путин одобрил идею повышать пенсии каждый квартал, но предложил план получше

Ранее стало известно, что некоторые россияне могут претендовать сразу на две пенсии. Такие возможности могут предоставить гражданам, получающим пенсионные выплаты от Министерства обороны, МВД, ФСБ и других государственных ведомств.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Пенсии
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar