Деньги, лекарства, санаторий: Пенсионерам до 1 октября нужно выбрать форму получения льгот

До 1 октября российские пенсионеры должны определиться с предпочитаемой формой получения социальных услуг – натуральной или денежной.

Натуральная форма включает предоставление путёвки в санаторий, обеспечение медицинскими изделиями и лекарствами, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также к месту лечения и обратно на междугородном транспорте.

В случае, если натуральная форма не подходит, пенсионер может выбрать денежную компенсацию. Сумма ежемесячной выплаты в этом случае составит 1 728 рублей. Для этого необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд, указав выбранный способ получения по каждой услуге из социального пакета. Выбранный вариант начнёт действовать с 1 января следующего года.

Ранее стало известно, что некоторые россияне могут претендовать сразу на две пенсии. Такие возможности могут предоставить гражданам, получающим пенсионные выплаты от Министерства обороны, МВД, ФСБ и других государственных ведомств.