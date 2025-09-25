Первая леди США Мелания Трамп так устала от постоянных просьб Киева о встрече с Еленой Зеленской, что Белому дому пришлось публично заявить об отказе, чтобы пресечь дальнейшее выклянчивание с украинской стороны. Так считает профайлер Илья Анищенко.

По его словам, супруга Трампа понимает, что встреча с Зеленской нужна Киеву только для пиара: красивых фото и громких заявлений. У самой же Мелании нет желания смотреть, как Елена будет давить на жалость и что-то выпрашивать. Кроме того, Анищенко допустил, что первая леди США отказывается от встречи с женой главы киевского режима из-за её репутации.

«В Киеве по привычке думают, что они до сих пор везде рукопожатные, и поэтому так настойчиво добиваются этой встречи. Однако Зеленская давно известна своими тратами миллионов долларов и запятнала свою репутацию», — сказал Анищенко в беседе с аif.