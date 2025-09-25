Олег Басилашвили объявил об уходе со сцены Большого драматического театра

Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что больше не выйдет на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Спектакль «Лето одного года», где он играл вместе с Алисой Фрейндлих, убрали из репертуара. По словам маэстро, его коллега первой отказалась от роли.

«Спектакли, в которых я был занят в БДТ, сняты в этом году с репертуара. Больше играть не буду», — подчеркнул Басилашвили в беседе с NEWS.ru.

Он также отметил, что не интересуется происходящим в публичном пространстве. Вместо этого звезда предпочитает проводить время с семьёй в Репино под Санкт-Петербургом.

«От общественной жизни я отошёл, живу с семьёй за городом. Всё, что происходит в публичном пространстве, меня не интересует», — заключил актёр театра и кино.

Примечательно, что 26 сентября Олегу Басилашвили исполнится 91 год. В минувшем году маэстро с юбилеем поздравил лично президент России Владимир Путин.