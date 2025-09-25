Окупасы захватили студию россиянки в Испании с дорогим оборудованием, и им за это ничего не будет

В Испании россиянка лишилась бизнес-помещения, где организовала собственную арт-студию и проводила мастер-классы. Женщина ненадолго уезжала из страны, а когда вернулась, то её студия была занята окупасами, так испанцы называют тех, кто занимает «заброшенные» дома, что разрешено местными законами. Историей делится SHOT.

Россиянка столкнулась с окупасами в Испании. Видео © Telegram / SHOT

Москвичка Ирина около года назад открыла студию в Барселоне. Девушка заплатила за аренду и сама сделала ремонт. Ненадолгий отъезд из страны обернулся проблемами. Незнакомые люди взломали замки в её студии и заселились туда на законных основаниях. По словам пострадавшей, помещения заняли мужчина, две женщины, шестеро детей.

В Испании есть закон, по которому люди могут проникнуть в «пустующее» помещение, если владельца или арендатора там нет. Выгнать окупасов можно в течение 48 часов, а позже — только через суд. Однако в Испании такие судебные процессы иногда тянутся годами. При этом силой выгнать незнакомцев тоже нельзя — можно попасть в тюрьму. Сейчас россиянка переживает за своё имущество — внутри студии осталось дорогое оборудование.

Ранее сообщалось, что в Испании за организацию подпольного косметологического центра попалась 29-летняя россиянка. В ходе обыска полиция обнаружила десятки флаконов с гиалуроновой кислотой неизвестного происхождения и крупную сумму наличных денег.