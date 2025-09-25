Боец ВСУ встал на колени перед российским дроном

В Сумской области российский оператор беспилотника зафиксировал момент, когда украинский военнослужащий, спасая свою жизнь, опустился на колени перед объективом летательного аппарата. Об этом сообщает ресурс, связанный с ГРВ «Север».

Видео © Telegram

Авторы публикации утверждают, что выжившие в столкновении боевики умоляли сохранить им жизнь и просились в российский плен. На кадрах видно, как один из солдат, оказавшись в зоне действия дрона, жестами продемонстрировал полную капитуляцию. Исход этой ситуации остаётся неизвестным.

Ранее выяснилось, что за первые восемь месяцев текущего года из ВСУ дезертировали не менее 142 тысяч солдат. Летний период характеризовался стабильно высоким уровнем дезертирства, который в мае достиг своего пика — почти 20 тысяч человек. На самом деле, реальное количество может быть ещё больше, потому что многие случаи побега из части остаются незарегистрированными.