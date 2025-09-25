В Краснодаре матери, спасавшей своих детей от БПЛА, выписали штраф за скорость

В Краснодаре женщина, спасавшая своих детей в момент атаки украинских беспилотников, получила штраф за превышение скорости. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В этот день женщина с сыновьями направлялась в Приморско-Ахтарск. Именно в этот момент город подвергся атаке беспилотников. Два дрона были сбиты рядом с автомобилем, которым управляла россиянка. Заметив взрывы, женщина увеличила скорость и покинула опасный участок дороги. Напуганная мать набрала больше 100 км/ч, хотя разрешено на этом участке 60.

Впоследствии она получила штраф за превышение скорости. Женщина обратилась в суд, где смогла доказать, что в сложившейся ситуации это был единственный способ обеспечить безопасность своих детей. Постановление отменили

Ранее Life.ru сообщал об инциденте в Камчатском крае, где пассажирский самолёт Ан-26 (RA-26122) рейсом Петропавловск-Камчатский — Тиличики столкнулся в небе с беспилотником. После посадки в аэропорту назначения были обнаружены повреждения фюзеляжа и крыла.