Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 09:40

В Краснодаре матери, спасавшей своих детей от БПЛА, выписали штраф за скорость

Обложка © Life.ru / Kandinsky

Обложка © Life.ru / Kandinsky

В Краснодаре женщина, спасавшая своих детей в момент атаки украинских беспилотников, получила штраф за превышение скорости. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В этот день женщина с сыновьями направлялась в Приморско-Ахтарск. Именно в этот момент город подвергся атаке беспилотников. Два дрона были сбиты рядом с автомобилем, которым управляла россиянка. Заметив взрывы, женщина увеличила скорость и покинула опасный участок дороги. Напуганная мать набрала больше 100 км/ч, хотя разрешено на этом участке 60.

Впоследствии она получила штраф за превышение скорости. Женщина обратилась в суд, где смогла доказать, что в сложившейся ситуации это был единственный способ обеспечить безопасность своих детей. Постановление отменили

140 сотрудников предприятия на Кубани эвакуировали после падения обломков БПЛА
140 сотрудников предприятия на Кубани эвакуировали после падения обломков БПЛА

Ранее Life.ru сообщал об инциденте в Камчатском крае, где пассажирский самолёт Ан-26 (RA-26122) рейсом Петропавловск-Камчатский — Тиличики столкнулся в небе с беспилотником. После посадки в аэропорту назначения были обнаружены повреждения фюзеляжа и крыла.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar