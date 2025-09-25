Песков поддержал инициативу Трампа об отказе от разработки биологического оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о полном отказе от разработки биологического оружия. Представитель Кремля назвал её «блестящей» и отметил, что Москва готова принять участие в процессе.

«Инициатива действительно блестящая, и, конечно, её поддерживают в Москве», — сказал Песков журналистам.

Он также добавил, что Россия готова участвовать в общем процессе отказа от этого оружия.

«Это очень важный призыв, и его можно только приветствовать», — отметил спикер Кремля.

Ранее Трамп заявил, что мировое сообщество должно прекратить разработку биологического оружия, так как последствия этого могут быть «невероятно опасными».

Напомним, выступая перед мировыми лидерами на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках общеполитических прений, президент Соединённых Штатов выступил с резкой речью. Он охарактеризовал текущую ситуацию как один из самых масштабных кризисов в истории человечества, подверг резкой критике саму организацию ООН, выступил против «зелёной повестки» и политики открытых границ для мигрантов, а также затронул вопросы урегулирования украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.