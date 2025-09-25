Интервидение
25 сентября, 09:53

Польшу обвинили в попытке «укрыть» украинца от следствия по делу «Северных потоков»

Rzeczpospolita: Варшава собиралась дать убежище подорвавшему Северные потоки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ksanawo

Украинец Владимир Ж., который обвиняется немецкими властями в причастности к терактам на «Северных потоках», мог иметь возможность скрыться на территории Польши. Дело в том, что польский министр иностранных дел Радослав Сикорский был готов предоставить мужчине убежище и даже наградить его орденом. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Известно, что Владимир Ж. сбежал на Украину из Польши летом 2024 года, когда Берлин выдал официальный ордер на его арест. Сикорский, по данным издания, не раз в приватных беседах делился идеей о предоставлении украинцу убежища. По мнению министра, вина украинца не доказана.

Ранее Life.ru писал, что диверсия на «Северных потоках» была совершена группой из семи человек. Следствие в ФРГ установило личности всех подозреваемых. В подрыве трубы участвовали, как утверждается, шкипер, координатор, эксперт по взрывчатке и четыре водолаза. К месту теракта исполнители прибыли на яхте «Андромеда».

Татьяна Миссуми
